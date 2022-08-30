النصر السعودي يتحدث عن عقوبات بحق الهلال ومحمد كنو.. فما هي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قال نادي النصر السعودي إنه تلقى كتابا من محكمة التحكيم الرياضي في المملكة حول العقوبات الصادرة بشأن قضية محمد كنو، مشيرا إلى أنها شملت تغريم اللاعب وإيقافه 4 أشهر، ما قد يمنعه من المشاركة مع منتخب بلاده بكأس العالم 2022، وحرمان الهلال من قيد اللاعبين لفترتين.

ونشر النادي السعودي بيانا جاء فيه: "تلقت إدارة نادي النصر قبل قليل خطابا من مركز التحكيم الرياضي السعودي حول قرارات قضية اللاعب محمد إبراهيم كنو".

وأضاف النصر بالقول إن القرارات شملت "إلزام نادي الهلال واللاعب- متضامنين أو منفردين- بدفع تعويض مالي لنادي النصر بمبلغ 20 مليون و306 آلاف و998 ريال سعوديا".

وأشار "العالمي" إلى أن العقوبات تضمنت أيضا "تأييد قرار غرفة فض المنازعات بإيقاف اللاعب المخالف 4 أشهر... وتأييد قرار غرفة فض النزاعات بإيقاف النادي المخالف لفترتي تسجيل كاملتين"، على حد ما جاء في بيان النصر.

بالمقابل، لم يصدر تعليق بعد عن الهلال حول هذا البيان.

وكان قد وقع كنو عقود انتقاله إلى صفوف نادي النصر السعودي قبل أن يعلن عن تجديد عقده مع الهلال، في مخالفة للقوانين التي تخص سوق الانتقالات في السعودية.