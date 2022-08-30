دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أشاد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بأداء مدافعه الهولندي تيريل مالاسيا، في مباراة الفريق مع ليفربول، الاثنين، واصفاً إياه بـ"الرجل الّذي أوقف محمد صلاح"، نجم فريق ليفربول.

وفاز "الشياطين الحمر" على "الريدز" في ديربي إنجلترا، بهدفين لواحد، في مباراة شهدت تألق الظهير تيريل مالاسيا أمام الجناح المصري محمد صلاح.

ونشر الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد تقريرًا عن مالاسيا، بعنوان: "مالاسيا، الرجل الذي أوقف محمد صلاح". ولجأ نادي مانشستر إلى الاستعانة بإشادات النقاد الرياضيين الذين أثنوا على صفقة الفريق الجديدة، إذ تحدّث ريو فرديناند، المدافع السابق في صفوف "الشياطين الحمر"، عن أداء تيريل مالاسيا.

وقال فرديناند: "مالاسيا يذكرني بباتريس إيفرا في كثير من النواحي، يتمتع ببنية رياضية، يبدو وكأنّه فتى قوي". وأضاف: "لا يوجد الكثير من اللاعبين في مركز الظهير الأيسر في كرة القدم الأوروبية أو العالمية في السنوات الأربع أو الخمس الماضية، الذين أبقوا محمد صلاح هادئًا".

وتابع ريو فرديناند بالقول: "نعم، لقد سجّل صلاح هدفاً قبل النهاية، ولكن في مجمل المباراة أبقاه هادئًا، أعتقد أن صلاح قد خرج من الملعب وهو يعلم أنّه أمام منافس قوي".

وأكمل مدافع مانشستر يونايتد السابق: "من حيث الالتحامات الجسدية تفوّق عليه، تفوّق عليه أيضًا عندما كان يتخطاه في بعض لحظات المباراة، كان لديه السرعة للتغطية والعودة، لقد شاهدتُ جميع أدواته كلاعب، مع الكرة وبدونها، مالاسيا هادئ للغاية ومتماسك".

وأتمّ فرديناند: "لقد خاض مباراتين فقط في مسيرته مع مانشستر يونايتد، لكن أظهر الكثير من الإيجابية حتّى الآن".

وكان تيريل مالاسيا (22 عاماً) أولى صفقات "الشياطين الحمر"، هذا الصيف، قادمًا من فينورد الهولندي.