رئيس نادي النصر السعودي يرد على أنباء تفاوضه مع لاعب برشلونة بيانيتش

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رد رئيس نادي النصر السعودي مسلّي آل معمر، على ما تم تداوله عن تفاوضه مع لاعب نادي برشلونة الإسباني، البوسني ميراليم بيانيتش، من أجل ضمّه إلى صفوف النصر، قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لمسلّي آل معمر، على أنّه يتواجد في مطار برشلونة، للقاء لاعب "البلوغرانا"، وإتمام إجراء التعاقد معه.

ونفى رئيس نادي النصر ما يتم تداوله، مؤكداً أن "الصفوف مكتملة"، وأن فريقه قد أنهى تعاقداته في سوق الانتقالات الصيفية.

وقال مسلّي آل معمر عبر حسابه في تويتر: "صحيت من النوم حصلت في جوالي ٣٢٤ رسالة.. أقسم بالله ما نيب في برشلونة وأقسم بالله ما لنا علاقة بمفاوضات بيانيتش"، مضيفا: "فريقنا مكتمل وتعاقداتنا تمت بناء على تقارير فنية".

وكان النصر قد أبرم 5 صفقات، هذا الصيف، إذ نجح بضمّ كلّ من: البرازيلي لويس جوستافو والإسباني ألفارو جونزاليس والكولومبي دافيد أوسبينا، والإيفواري غيسلان كونان، والسعودي عبد الرحمن غريب.

وافتتح نادي النصر مشواره في دوري روشن السعودي، بالفوز على نظيره الوحدة بهدف دون مقابل، وقد أنهى الفريق المسابقة، الموسم الماضي، في المركز الثالث برصيد 61 نقطة.