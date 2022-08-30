أبرزهم صلاح.. 11 نجما سيغيبون عن كأس العالم 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بقيمة سوقية تبلغ 90 مليون يورو، يعد صلاح ثاني أغلى لاعب على هذا الكوكب يخسر التأهل لكأس العالم في حين أن الاعب الأعلى قيمة سوقية من بين اللاعبين الذين لن يتنافسوا في كأس العالم هو إيرلينج هالاند، والذي تبلغ قيمة عقده السوقية 150 مليون يورو. فلم يتمكن مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي من تجاوز دور المجموعات مع النرويج.

موقع TransferMarket.com أدرج اللاعبين الذين لم تتأهل دولهم لكأس العالم 2022 حسب قيمتهم السوقية التي لا تقل عن 20 مليون يورو أو بقيمة سوقية تزيد عن 15 مليون يورو وإذا كان اللاعب الأكثر قيمة سوقية في بلاده.

وكان لاعب خط الوسط في نادي إنتر ميلان الإيطالي نيكولو باريلا والذي بلغ قيمة عقده السوقي 70 مليون يورو، ومهاجم نادي يوفنتوس فيديريكو كييزا بقيمة عقد 65 مليون يورو، من اللاعبين الذين لن ينافسوا في كأس العالم.

وأيضا بعد إقصاء السويد بعد خسارتها 2-0 أمام بولندا في نهائيات تصفيات كأس العالم، أدرج زلاتان إبراهيموفيتش بقائمة أبرز نجوم كرة القدم الذين لن ينافسوا مع أن قيمته السوقية تبلغ 3 مليون يورو فقط لكن إحصاءاته الرائعة ونجوميته سبب كافٍ لذكر المهاجم السويدي حسب موقع TransferMarket.com

إليكم في الإنوفوغرافيك أعلاه اللاعبين الـ 11 الذين سيغيبون عن كأس العالم 2022 وكم تبلغ قيمتهم السوقية.