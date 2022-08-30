كونتي يؤكد رغبته بتجديد عقد هاري كين.. ويحدد ما يحتاجه توتنهام للمنافسة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي توتنهام الإنجليزي، على رغبته بتجديد عقد المهاجم هاري كين مع الفريق، مُشيرًا إلى أن اللاعب يشعر بالسعادة مع "السبيرز".

ويمتد عقد هاري كين مع توتنهام حتّى عام 2024، وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أنّه كان قريبًا من الانتقال لصفوف مانشستر سيتي، خلال الصيف الماضي.

وتضاءلت التكهنات حول مستقبل هاري كين، بعد تعيين الإيطالي أنطونيو كونتي مدربًا للفريق، في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2021.

وتحدّث كونتي لوسائل الإعلام، قبل مواجهة نادي توتنهام لنظيره وست هام، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، قائلا: "بالتأكيد أرغب في تجديد عقد هاري كين، إن رأيي ليس سوى واحد من مليون رأي آخر، نحن نتحدّث عن لاعب من طراز عالمي".

وأضاف أنطونيو كونتي: "ولكن في هذه اللحظة، من المهم جدًا بالنسبة لي أن أراه سعيدًا، ومنسجمًا مع الفريق، هذا هو الأهم، ثمّ إن قرار تجديد عقده يتعيّن على اللاعب وإدارة النادي اتخاذه".

وحدد كونتي ما يحتاجه توتنهام للمنافسة على لقب "البريميرليغ"، قائلاً: "بالمقارنة مع الموسم الماضي نحن أكثر اكتمالاً الآن، لكن من أجل الوصول للفرق الأخرى والمستوى الأفضل، للمنافسة على اللقب، نحتاج للوقت والصبر وسوق الانتقالات، على الأقل فترتي انتقالات".

وعن إمكانية تعاقد توتنهام مع لاعبين آخرين قبل نهاية سوق الانتقالات، قال كونتي: "لقد تحدّثتُ مع النادي وأخبرتهم برأيي، في حال فعلنا ذلك أم لا ستكون الأمور على ما يرام".

يذكر أن نادي توتنهام أبرم عددًا من الصفقات، هذا الصيف، إذ نجح في ضمّ كلّ من: ريتشارليسون وإيف بيسوما وجد سبينس، وإيفان بيريشيتش وكليمان لينغليه، إضافة إلى شراء عقد المدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو.