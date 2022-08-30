دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد رئيس نادي ألميريا الإسباني ورئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، الثلاثاء، على صحيفة نشرت خبرا حول انتقال أحد اللاعبين إلى فريقه من نادي ليفانتي، مشيرا إلى أن "نشر الشائعات لا يساعد الفريق".

وكانت قد نشرت إحدى الصحف الإسبانية خبرا يتحدث عن انتقال اللاعب غونزالو ميليرو من نادي ليفانتي إلى ألميريا، مشيرة إلى أن الإعلان الرسمي سيتم خلال ساعات.

ورد آل الشيخ على التغريدة بأخرى قال فيها باللغة الإسبانية: "الشائعات التي تنشرونها لا تساعدنا إطلاقا"، على حد قوله.

وكان قد حقق نادي ألميريا انتصارا مهما في الجولة الماضية من الدوري الإسباني على إشبيلية بهدفين مقابل هدف وحيد ليسجل أول انتصار له هذا الموسم بعد أن خسر من ريال مدريد بالنتيجة نفسها وتعادل مع إلتشي بهدف لمثله.

يذكر أن ألميريا صعد للدوري الممتاز هذا الموسم بعد أن تصدر ترتيب فرق دوري الدرجة الأولى الإسباني الموسم الماضي تحت قيادة تركي آل الشيخ.