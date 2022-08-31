الأهلي يُقيل ريكاردو سواريش بعد شهرين على تعيينه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن النادي الأهلي المصري، الأربعاء، إقالة المدير الفني للفريق، البرتغالي ريكاردو سواريش، بعد سوء النتائج وخسارة لقبي الدوري والكأس من أمام الغريم التقليدي الزمالك.

وأصدر نادي الأهلي بياناً رسمياً عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن من من خلاله فسخ التعاقد بالتراضي مع ريكاردو سواريش، موجّهاً الشكر للمدرب البرتغالي وكادره المساعد.

وقاد ريكاردو سواريش "المارد الأحمر" في 17 مباراة، حقق الفوز في 9 مقابل الخسارة في 3، وتعادل في 5، وأحرز لاعبوه 22 هدفاً، فيما تلقت شباكه 6 أهداف.

وكان الأهلي قد أنهى مسابقة الدوري المصري لموسم 2022/2021، تحت قيادة سواريش، في المركز الثالث، برصيد 70 نقطة، بفارق 7 نقاط عن المتصدر الزمالك.

ولم يسبق للأهلي وأن احتل المركز الثالث في مسابقة الدوري، منذ 30 عاماً، إذ كان دائماً ما يُتوّج باللقب أو يحلّ وصيفاً.

وخسر "المارد الأحمر"، تحت إشراف سواريش، نهائي بطولة كأس مصر، لعام 2021، من أمام الزمالك، بهدفين لواحد.

وقضى ريكاردو سواريش 60 يوماً فقط في قيادة نادي الأهلي، إذ تمّ تعيينه مدرباً في الأول من يوليو/ تمّوز الماضي، بعقدٍ يمتد حتّى عام 2024.

وذكرت تقارير صحفية مصرية أن الإدارة الأهلاوية بدأت مرحلة البحث عن مدرب آخر، وأن أبرز المرشحين هم: البوسني وحيد خليلوزيتش والإسباني كيكي سيتين والبرتغالي كارلوس كيروش.