دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، لاعب نادي برشلونة الإسباني، تعرّضه إلى عملية سطو مسلح، الأحد الماضي، في منزله الواقع في بلدة "كاستيلديفيلس" قرب مدينة برشلونة.

وكان ملثمون ومسلحون قد اقتحموا المنزل، وهددوا اللاعب وزوجته وأطفاله بالأسلحة النارية والقبضات الحديدية، وتمكّنوا من سرقة الأموال والمجوهرات.

بأعقاب الحادثة، وجّه أوباميانغ، الأربعاء، رسالةً إلى جماهيره، عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، كاشفاً عن تعرّضه لإصابة في فكه.

وقال أوباميانغ في رسالته: "مرحباً يا رفاق، شكراً لرسائلكم، يوم الأحد ليلاً اقتحم بعض الجبناء العنيفين منزلنا، وهددوا أسرتي وأطفالي بهدف سرقة بعض الأغراض فقط، لقد أصابوا فكي، لكنني سأتعافى خلال فترة".

وأضاف أوباميانغ: "شكراً للرب، لا أحد آخر تعرّض لأيّ إصابة بدنية، الشعور بعدم الأمان في منزلك هو إحساس صعب وصفه، لكننا كأسرة، سنتجاوز ذلك ونكون أقوى من قبل، شكراً لدعمكم، هذا يعني لنا الكثير".

ولا تُعد عميلة السطو المسلح على منزل بيير أوباميانغ الأولى من نوعها، خلال العام الجاري 2022، إذ سبق وأن تعرّض لاعبو كرة القدم إلى حوادث مشابهة.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى أن أوباميانغ على أعتاب الرحيل عن صفوف "البلوغرانا"، والعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد اهتمام نادي تشيلسي بالتعاقد معه.

وانضمّ بيير أوباميانغ لبرشلونة في صفقة انتقال حر، في فبراير/ شباط 2022، ويرتبط بعقدٍ مع الفريق حتّى عام 2025، إضافة لوجود بند يتيح فسخ التعاقد بالاتفاق بين الطرفين، في صيف 2023.