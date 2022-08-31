دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، الأربعاء، عن تعاقده مع المدافع الفرنسي ويسلي فوفانا، لمدة 7 سنوات، وحتّى صيف 2029، قادماً من صفوف نادي ليستر سيتي.

وذكر موقع "يورو سبورت" أن قيمة الصفقة قد كلفت خزائن "البلوز" 70 مليون جنيه إسترليني (81 مليون دولار)، إضافة إلى 5 مليون جنيه إسترليني (6 مليون دولار) كإضافات.

حسب الموقع، أنفق تشيلسي ما يقارب 300 مليون جنيه إسترليني (349 مليون دولار)، خلال الصيف الحالي، بعد أن أبرم 7 صفقات، إذ نجح بالتعاقد مع كلّ من: كاليدو كوليبالي ورحيم ستيرلينغ وغابرييل سلونينا، وكارني تشوكويميكا ومارك كوكوريلا وسيزاري كاسادي، وأخيراً ويسلي فوفانا.

وتحدّث المدافع الفرنسي ويسلي فوفانا للموقع الرسمي لنادي تشيلسي، عقب إعلان انضمامه للفريق، قائلاً: "الأيام الأخيرة كانت عظيمة حقاً بالنسبة لي، أنا سعيد جداً، لقد تدربتُ هذا الصباح مع الفريق وهذا حلم بالنسبة لي، متحمس جداً لبدء اللعب مع النادي وأمام الجماهير".

وأضاف فوفانا: "أنا هنا للفوز بالبطولات، دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد الإنجليزي، كلّ شيء، لقد جئتُ إلى هنا للفوز، والنادي مصمم على حصد الألقاب، لذا أنا هنا لمواصلة ذلك".

من جانبه، قال تود بويلي رئيس نادي تشيلسي: "ويسلي فوفانا مدافع واعد للغاية، أثبت بالفعل جودته في سن مبكر، نحن سعداء، لأنّنا تمكنا من جلب واحد من أكثر المواهب الأوروبية إثارة للاهتمام إلى صفوف تشيلسي، وتعزيز خط الدفاع في الفريق".

وكان ويسلي فوفانا (22 عاماً) قد انضمّ لنادي ليستر سيتي، صيف 2020، قادماً من سانت إتيان الفرنسي، ولعب مع الفريق 35 مباراة في مسابقة (البريميرليغ)، صنع خلالها هدفاً واحداً.