دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في أول مباراة له مع نيوكاسل، سجل المهاجم السويدي، أليكساندر إيزاك، أول أهدافه مع فريقه الجديد في المباراة التي تجمعه مع وصيف النسخة الماضية ليفربول.

ووقع إيزاك على الهدف الأول لنيوكاسل عند الدقيقة 38 من عمر المباراة التي تقام على أرضية ملعب "أنفيلد" في أولى مبارياته مع الفريق المملوك سعوديا.

وأثارت صفقة المهاجم السويدي الكثير من الجدل بعد أن رأى البعض أن مبلغ 70 مليون دولار الذي دُفع من أجله مبالغ فيه وأن مستوى اللاعب لا يستحق هذا الرقم.

ويُعتبر إيزاك الصفقة الأغلى في تاريخ نيوكاسل يونايتد بعد أن فاقت قيمة صفقته تلك الخاصة بلاعب الوسط البرازيلي برونو غيماريش.

يذكر أن نيوكاسل يُعاني في هذه المباراة من غياب نجمه الأول، الفرنسي ألان سان ماكسيمان، الذي تعرض لإصابة في مباراة وولفرهامبتون الماضية.