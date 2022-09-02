الانتقالات الأكثر تكلفة في ملاعب كرة القدم خلال صيف 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شهد صيف 2022 الكثير من الانتقالات في سوق كرم القدم لا سيما في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقامت الفرق في جميع أنحاء أوروبا بصرف أموال طائلة لتحسين فرقهم. فقد تم إنفاق مبلغ هائل من أجل إحضار أنتوني من فريق أياكس إلى مانشستر يونايتد ليتصدر قائمة أعلى الانتقالات في صفقة بلغت 95 مليون يورو.

وفي المرتبة الثانية ويسلي فونانا بانتقاله من ليستر لفريق تشيلسي بقيمة انتقال 80.4 مليون يورو. والمرتبة الثالثة أوريلين تشواميني بانتقاله من فريق موناكو لريال مدريد بقيمة 80 مليون يورو.

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه أعلى الانتقالات المدفوعة للاعبين في صيف 2022 على مستوى العالم.