دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعرب فرانك لامبارد، المدير الفني لنادي إيفرتون، عن رضاه على أداء الفريق أمام ليفربول، في المواجهة الّتي جمعتهما على أرضية ملعب "غوديسون بارك"، السبت، وضمن منافسات الجولة السادسة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتمكّن إيفرتون من إيقاف انتصارات غريمه "الريدز"، وتقاسم نقاط ديربي "الميرسيسايد" معه، ليحقق "التوفيز" التعادل الرابع لهم في (البريميرليغ) هذا الموسم، وبعد مرور 6 جولات على المسابقة.

وقال فرانك لامبارد لوسائل الإعلام، عقب نهاية المباراة: "كانت مباراة رائعة، وقوية للغاية، وذات جودة عالية، الكثير من الفرص للفريقين، وأداء مذهل من حرّاس المرمى".

وأضاف لامبارد: "كانت التجربة الأولى لي في الديربي، في ملعب غوديسون بارك، الأجواء كانت رائعة، وكان هناك روحا من لاعبينا".

وتابع المدير الفني لإيفرتون، قائلاً: "ليفربول فريق رائع، نحن في البداية ونعمل بجد وروح، لنلعب بشكل أفضل وجودة أعلى، وسنكون أفضل".

من جانبه، أعرب يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، عن شعوره بالإحباط بعد بداية "الريدز" في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ فاز الفريق في مباراتين فقط، مقابل الهزيمة في واحدة، والتعادل في ثلاث.

ةقال كلوب: "إنّها ليست البداية الّتي أردناها، ست مباريات وتسع نقاط ليس حلماً، ولكن هذه هي النقاط الّتي حصلنا عليها، لنبدأ من هنا".

وأكمل المدير الفني لليفربول: "إذا مررنا بهذه اللحظات معاً، فلدينا فرصة لخلق لحظات أفضل في المستقبل".

يذكر أن "الريدز" يقع في المركز الخامس على سلم ترتيب (البريميرليغ)، برصيد 9 نقاط، فيما وصل إيفرتون للنقطة الرابعة في المركز السادس عشر.