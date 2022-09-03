في لقطة طريفة.. لاعب توتنهام يتلقى إنذاراً بعد احتفاله بهدفٍ مُلغى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عانى البرازيلي ريتشارليسون، لاعب توتنهام هوتسبير، من سوء الحظ، في مباراة فريقه مع فولهام، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن تلقى إنذارا إثر احتفاله بهدف أُلغي لاحقا.

وكان ريتشارليسون قد سجّل هدفاً في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة، ثمّ احتفل بتسجيله بخلع القميص، مما دفع حكم الساحة إلى إنذاره بالبطاقة الصفراء.

وتدخلت تقنية الـ "VAR" لتقرر إلغاء الهداف، بداعي التسلل، ليكون ريتشارليسون قد تلقى بطاقة صفراء "مجانية"، إضافة لعدم نجاحه في تدوين أول أهدافه مع "السبيرز".

وفاز توتنهام هوتسبير على نظيره فولهام بهدفين لواحد، ليصل إلى الفوز الرابع في (البريميرليغ)، محتلاً المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة.

وسبق لريتشارليسون وأن أثار جدلاً واسعاً، في مواجهة توتنهام هوتسبير ونوتنغهام فوريست، الأحد الماضي، بعد استعراضه بالكرة، إذ قام بحركة "تنطيط الكرة على قدمه" لمرات عدّة قبل أن يخسرها، وبينما كان يحاول الحصول عليها مجدداً تدخل عليه أحد لاعبي الفريق المنافس بقوة وطرحه أرضاً، ليظهر ممسكاً قدمه ومتألماً من قوة التدخل.

ويذكر أن ريتشارليسون (25 عاماً) انضمّ لصفوف "السبيرز" بعقدٍ طويل الأمد، خلال سوق الانتقالات الصيفي الفائت، قادماً من نادي إيفرتون