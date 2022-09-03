هدّاف الدوري المصري: مستقبلي ما زال مجهولاً.. وهذه نصيحة محمد صلاح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد أحمد سيد "زيزو"، لاعب نادي الزمالك، أن مستقبله مازال مجهولاً، سواء بالبقاء ضمن صفوف الفارس الأبيض، أو الاحتراف في الخارج، مُشيراً إلى نصيحة محمد صلاح له، خلال معسكر منتخب مصر السابق.

وقال زيزو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الحكاية" عبر قناة "MBC" مصر: "ما عرفش عن مستقبلي، ولكن أتمنى اللعب في نادي الزمالك، أشعر بإحساس رائع مع الجماهير الزملكاوية، وهذا لا أجده في كلّ مكان".

وأضاف: "بعض الجماهير أخبروني بأنّهم يشجعون الزمالك أو الإسماعيلي من أجلي، أشعر أن الجمهور متعلق بي وأنا متعلق بهم".

وتابع لاعب نادي الزمالك بالقول: "اختياري الأول هو البقاء مع الفريق، ولكن القرار يعود لهم، أنا لدي شرط جزائي يمكنني من خلاله دفع مبلغ 2 مليون دولار ثمّ الرحيل، ولكن احتراماً للفريق ولأنّه ساهم في وصولي إلى هنا لن أفعل الشرط الجزائي".

وكشف زيزو عن نصيحة محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، بشأن احترافه خارجياً، خلال معكسر سابق للفراعنة، إذ قال: "صلاح تكلم معي في المنتخب، في المعسكر السابق، وأخبرني أن الوقت حان لاحترافي خارجياً، والبحث عن مكان آخر، وأن لدي الإمكانيات للعب في أفضل الدوريات".

وقال أحمد سيد "زيزو" حول إمكانية عدم نجاح اللاعب المصري في الاحتراف الخارجي: "محمد صلاح طلع من مصر وليس من ليبيا، وأيضاً محمد النني وتريزيغيه ومصطفى محمد، وجميعهم نجحوا، الأمر يتعلق بنظامك كلاعب ذهنياً وغذائياً، نحن نشتغل الكرة وليس نلعبها فقط" حسب قوله.

وكانت تقارير صحفية مصرية قد أشارت إلى أن نادي الزمالك يتجه لتجديد عقد "زيزو" لثلاثة مواسم، وحتّى عام 2025.

ولعب أحمد سيد "زيزو" (26 عاماً) دوراً بارزاً في تتويج الزمالك بلقب الدوري المصري، الموسم المنصرم، كما اعتلى صدارة ترتيب هدّافي المسابقة برصيد 19 هدفاً.