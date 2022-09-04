مدرب منتخب مصر الأولمبي: نعمل على إيجاد محمد صلاح "جديد"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال البرازيلي روجيريو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، إنه يعمل مع أعضاء الجهاز الفني للمنتخب على "إيجاد محمد صلاح (نجم ليفربول الإنجليزي) جديد في الفريق، ليس في خط الهجوم فحسب، بل في جميع المراكز".

وجاء تصريح ميكالي خلال مؤتمر صحفي عُقد، يوم الأحد، تحدث خلاله عن استعدادات الفريق لخوض التصفيات الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس عام 2024.

وبدأ منتخب الفراعنة تحت 23 عاما، يوم الجمعة، معسكرا في مدينة الإسكندرية، وقال ميكالي: "قمت باختيار 30 لاعبا، بالتشاور مع أعضاء الجهاز الفني، نحن نختارهم بناء على تقييمات ومعايير خاصة، ترتكز على اندماج اللاعبين مع أسلوب وطريقة لعب الفريق".

وأضاف: "أعمل بأقصى مجهود لأحقق حلمي وحلم منتخب الفراعنة، ووجود مدربين مصريين في الجهاز الفني مهم جدا، من أجل المساعدة والتشاور".

وتابع المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، قائلا: "سنعمل على إيجاد محمد صلاح جديد في الفريق، ليس في خط الهجوم فحسب، بل في جميع المراكز".

وأوضح ميكالي أنه يرغب بتغيير فكر اللاعبين، موضحا: "اللاعب يستحوذ على الكرة لـ3 دقائق فقط، لذلك أريد أن أعلم اللاعب المصري كيفية التحرك من دون كرة وما عليه فعله".

وأكمل: "نريد تحسين الأداء الخاص بكل لاعب، وبدأنا بتطبيق الأفكار بالفعل، لأننا نرغب ببناء فريق قوي، وهذا ما كنت أصنعه مع منتخب البرازيل".

وأوضح ميكالي أنه تربطه علاقة جيدة بالبرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، قائلاً: "نقيم في نفس الفندق ودائما يكون هناك تواصل بيننا، نحن نريد تحسين واقع الكرة المصرية".