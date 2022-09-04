هاري كين يدخل تاريخ "البريميرليغ".. ويحقق رقماً قياسياً جديداً

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نشر الأحد ، 04 سبتمبر / ايلول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز نادي توتنهام هوتسبير على نظيره فولهام، بهدفين مقابل واحد، ضمن منافسات الجولة السادسة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجّل المهاجم هاري كين هدف "السبيرز" الثاني، في الدقيقة 75 من زمن المباراة، ليقوده إلى تحقيق الفوز الرابع في مسابقة (البريميرليغ)، هذا الموسم.

ودخل كين تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ أصبح الهدّاف الثالث للمسابقة على مر التاريخ، برصيد 188 هدفاً، متجاوزاً أندي كول، نجم مانشستر يونايتد السابق، والّذي يملك برصيده 187 هدفاً.

ويفصل هاري كين 20 هدفاً عن صاحب المركز الثاني واين روني، نجم "الشياطين الحمر" السابق، و72 هدفاً عن آلان شيرار، نجم بلاكبيرن ونيوكاسل يونايتد سابقاً، والّذي يعتلي صدارة ترتيب الهدّافين.

وحقق كين رقماً قياسياً جديداً، إذ عادل رقم النجم الفرنسي السابق تييري هنري، كأكثر لاعب تسجيلاً للأهداف في ديربيات مدينة لندن، بواقع 43 هدفاً.

وسبق لهاري كين وأن انفرد في رقم قياسي آخر، إذ يُعتبر اللاعب الأكثر تسجيلاً للأهداف مع نادٍ واحد في مسابقة (البريميرليغ)، إذ سجّل 185 هدفاً خلال 287 مباراة مع توتنهام.

ويُعد كين (29 عاماً) أحد أبرز المرشحين للفوز بجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ أحرز 5 أهداف حتّى الآن، وبعد مرور 6 جولات.