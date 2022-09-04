مانشستر يونايتد يهزم أرسنال.. وأنتوني يحقق 4 أرقام قياسية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فاز نادي مانشستر يونايتد على نظيره أرسنال، بـ3 أهداف لواحد، في المواجهة التي جمعتهما على أرضية ملعب "أولد ترافورد"، مساء يوم الأحد، في قمة مباريات الجولة السادسة في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

واستطاع مانشستر يونايتد أن يلحق الخسارة الأولى بأرسنال هذا الموسم، بعد أن كان الأخير قد حقق الفوز في المباريات الخمس الماضية في "البريميرليغ".

وتمكن الوافد الجديد، البرازيلي أنتوني، من تسجيل أولى أهدافه مع "الشياطين الحمر"، وذلك في الدقيقة 35 من زمن المباراة، إذ تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء، ثم وضعها في الشباك بتسديدة متقنة.

وبهذا الهدف، أصبح أنتوني أول لاعب برازيلي يسجل في ظهوره الأول مع نادي مانشستر يونايتد، في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأول من هز شباك نادي أرسنال في الشوط الأول، خلال الموسم الجاري.

وبات أنتوني أصغر لاعب برازيلي يحرز هدفا في ظهوره الأول في المسابقة، بعمر 22 عاما و192 يوما، إضافة إلى أنه اللاعب البرازيلي رقم 100 الذي يشارك في "البريميرليغ".

وتعتبر صفقة أنتوني إلى مانشستر يونايتد هي الصفقة الأغلى في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، بقيمة مالية بلغت 85 مليون جنيه إسترليني (100 مليون دولار)، وثاني أغلى صفقة في تاريخ "الشياطين الحمر"، بعد صفقة الفرنسي بول بوغبا، والّتي بلغت 117 مليون دولار، عام 2016.