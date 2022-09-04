دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال إريك تين هاغ، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، إن لاعبه البرتغالي كريستيانو رونالدو، يجب عليه أن يتأقلم مع طريقة لعب الفريق، إن أراد استعادة مكانه في التشكيلة الأساسية.

وكان رونالدو بدأ مباراة واحدة بشكل أساسي، من أصل 5 مباريات لمانشستر يونايتد، في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ)، هذا الموسم، وحينها خسر "الشياطين الحمر" من برينتفورد برباعية نظيفة.

وقال تين هاغ قبل انطلاق مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال: "كريستيانو رونالدو يحتاج إلى التأقلم مع أسلوب لعبنا، إذا فعل ذلك، حينها يتقرر إمكانية مشاركته في المباريات"، وأضاف: "لدي عاطفة عندما اتخذ القرارات، وأستخدم الحدس والمشاعر، لكن يجب أن تكون عقلانية وذات استراتيجية، للذهاب في الاتجاه الّذي يريد الفريق الوصول إليه، وجميعا يجب أن نفكر بهذه الطريقة".

وتابع: "يجب أن أسأل ما هو الأفضل للنادي وما يجب تحسينه، يجب على أن أكون واضحا".

وعن إنفاق "الشياطين الحمر" لأكثر من 200 مليون جنيه إسترليني (230 مليون دولار)، خلال سوق الانتقالات الصيفية، قال تين هاغ: "إنها أموال كثيرة، لكنه شيء يتعين علينا القيام به لنكون قادرين على المنافسة، الآن لدينا فريق به لاعبين جيدين".

وذكر تين هاغ عن الوافد الجديد، البرازيلي أنتوني أنه "أثبت نفسه بالفعل في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وحصل على الميدالية الذهبية الأولمبية مع المنتخب البرازيلي".

وألمح المدير الفني لمانشستر يونايتد إلى أن البرازيلي الآخر، كاسيميرو، سيشارك في أول مباراة له مع الفريق بشكل أساسي، وذلك خلال مواجهة نادي أرسنال، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة في "البريميرليغ".