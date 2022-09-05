دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – سخر مدافع ليفربول السابق، جيمي كاراغر، من نجم نادي مانشستر يوتايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه في تويتر، عقب نهاية مواجهة "الشياطين الحمر" و أرسنال، والّتي انتهت بفوز الأول بنتيجة 1/3، في ختام منافسات الجولة السادسة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان كريستيانو رونالدو قد شارك في المباراة كبديلٍ، إذ دخل لأرضية الملعب في الدقيقة 58، إلّا أنّه لم ينجح في المساهمة تهديفياً، سواء بالتسجيل أو الصناعة.

وغرّد جيمي كاراغر: "ماذا سيحدث لمانشستر يونايتد بدون أهداف رونالدو"، في إشارة منه إلى أن الفريق لا يتأثر بغياب أهداف كريستيانو رونالدو.

وتأتي تغريدة مدافع ليفربول السابق، بعد أن اعتقد البعض أن في حال رحيل رونالدو عن صفوف "الشياطين الحمر"، ستقل فاعلية خط هجوم الفريق.

وسبق لجيمي كاراغر وأن وجّه أسهم النقد نحو كريستيانو رونالدو، ليعبّر الأخير عن غضبه، إذ تجنب مصافحته أثناء تواجده على أرضية ملعب "أولد ترافورد"، كمحللٍ لمباراة مانشستر يونايتد وليفربول، عبر شبكة "Sky Sports".

وأثارت لقطة تجاهل رونالدو مصافحة جيمي كاراغر قبل انطلاق ديربي إنجلترا، تفاعلاً واسعاً بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.