للمرة الأولى.. أُنس جابر تبلغ ربع نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بلغت اللاعبة التونسية أُنس جابر الدور ربع النهائي في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس (إحدى بطولات غراند سلام)، للمرة الأولى في تاريخها، بعد تغلّبها على اللاعبة الروسية فيرونيكا كودرميتوفا، في الدور الرابع.

وتفوّقت أنس جابر، المصنفة الخامسة عالميًا، على فيرونيكا كودرميتوفا، المصنفة في المركز الثامن عشر، بمجموعتين نظيفتين (7-6) و (6-4).

وتُعد هذه المرة الأولى الّتي تصل فيها أنس جابر للدور ربع النهائي في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس، إذ لم يسبق وأن تخطت الدور الثالث.

وضربت أنس جابر موعدًا مع اللاعبة الأسترالية أيلا تومليانوفيتش في الدور ربع النهائي، وهي المصنفة في المركز 46 عالميًا، والّتي تجاوزت الروسية ليودميلا سامسونوفا، بالفوز عليها في مجموعتين نظيفتين (7-6) و(6-1).

وسبق لأنس جابر المُلقبة بـ "وزيرة السعادة" وأن حققت عددًا من الإنجازات خلال عام 2022، إذ كانت أول لاعبة عربية وأفريقية تصل لنهائي بطولة ويمبلدون، إلّا أنها خسرت اللقب من أمام الكازاخستانية إيلينا ريباكينا بمجموعتين لواحدة.

وحصدت أنس جابر (28 عامًا) لقب بطولة مدريد ذات الـ 1000 نقطة، ولقب بطولة برلين ذات الـ 500 نقطة.