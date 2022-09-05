جدل بسبب غضب سالم الدوسري عند استبداله.. ومدرب الهلال يعلّق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أظهرت لقطات مصورة غضب سالم الدوسري، لاعب نادي الهلال، بعد أن تمّ استبداله، في مباراة فريقه مع نظيره الفتح، ضمن منافسات الجولة الثالثة في دوري "روشن" السعودي (دوري المحترفين).

وخرج سالم الدوسري من أرض الملعب في الدقيقة 72 من زمن المباراة، لتظهر عليه علامات الغضب، إذ لوح بيده ونظر بحدّة نحو رامون دياز، المدير الفني للهلال.

وحاول رامون دياز احتواء غضب الدوسري بابتسامة، إلّا أن اللاعب واصل غضبه العارم أثناء خروجه وعند مصافحة زملائه على خط الملعب.

وكان الهلال قد فاز على الفتح بهدف دون مقابل، ليصل إلى النقطة التاسعة في صدارة جدول الترتيب.

وعلّق دياز على الحادثة، إذ قال لوسائل الإعلام عقب نهاية المباراة: "نحن بحاجة لمنح المجموعة وفي هذه الحالة ميشيل بالتحديد بعض دقائق اللعب من أجل كسب لياقة المباريات وعلى هذا الأساسا تم التغيير".

وأضاف المدرب الأرجنتيني قائلا: "لا يوجد لاعب يفضّل استبداله وخروجه من الملعب، هذا أمر طبيعي، لكن كرة القدم جماعية، تعتمد على المجموعة، وتأتي مصلحة المجموعة قبل مصلحة أيّ فرد، سواء لاعب أو أحد من الجهاز الفني".

وأضاف رامون دياز: "كانت مباراة ممتعة، وحققنا ثلاث نقاط مهمة، في ظل ظروف صعبة من حيث الطقس، وأعطينا فرصة للاعبين العائدين من الإصابة".

وأثار انفعال سالم الدوسري بعد استبداله تفاعلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ وصف البعض تصرف اللاعب بـ "غير الاحترافي"، فيما اعتبر البعض الآخر أنّه تصرف طبيعي، يفعله أيّ لاعب كرة قدم حول العالم.

ونستعرض فيما يلي أبرز التغريدات: