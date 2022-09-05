فينيسيوس جونيور يفتح الباب لصفقة جديدة في ريال مدريد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، الإثنين، حصول لاعبه ذي الأصول البرازيلية فينيسيوس جونيور، على الجنسية الإسبانية.

وأصدر نادي ريال مدريد بيانا رسميا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قال من خلاله: "يعلن ريال مدريد أن اللاعب فينيسيوس جونيور أدى قسم ولاء الدستور الإسباني يوم الجمعة الماضي، وبالتالي حصل على الجنسية الإسبانية من تلك اللحظة فصاعدًا".

وبَاتَ فينيسيوس جونيور لاعبًا محليًا في صفوف ريال مدريد، مما يتيح للفريق إمكانية التعاقد مع لاعب أجنبي جديد من خارج الاتحاد الأوروبي.

وأكد الصحفي فابريزيو رومانو الخبير في سوق الانتقالات أن حصول فينيسيوس على جواز السفر الإسباني يُعد أمرًا مهمًا لنادي ريال مدريد، إذ قال عبر حسابه في تويتر: "أخبار مهمة لريال مدريد لأن لديهم الآن مكانًا متاحًا من خارج الاتحاد الأوروبي في السوق"، مضيفًا: "انهارت صفقة غابرييل جيسوس في يونيو/ حزيران الماضي بسبب هذه المشكلة".

وانضمّ فينيسيوس جونيور إلى ريال مدريد في عام 2018، قادمًا من فلامنغو البرازيلي، وشارك في تحقيق عدة ألقاب، ومنها: دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، والدوري الإسباني والسوبر الإسباني.

ولعب فينيسيوس (22 عامًا) 4 مباريات مع ريال مدريد في مسابقة (لا ليغا)، هذا الموسم، سجّل خلالها 3 أهداف وصنع هدفًا واحدًا.