دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أشاد كارليس بويول، مدافع نادي برشلونة الإسباني السابق، بالمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مُعتبرًا أنه يستحق الفوز بالكرة الذهبية لعام 2022.

ويُعد ليفاندوفسكي أبرز المرشحين للفوز بجائزة "البالون دور"، المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول"، إضافة للفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي ريال مدريد، والمصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول.

وسجّل مهاجم منتخب بولندا 50 هدفًا في 46 مباراة مع بايرن ميونخ الألماني، خلال منافسات موسم 2021-2022، قبل أن ينضم لصفوف "البلوغرانا"، هذا الصيف.

وقال بويول خلال مشاركته في بطولة "بادل" خيرية، إن "ليفاندوفسكي يستحق الكرة الذهبية، إنّه أحد أفضل اللاعبين في العالم، هو لاعب مُثير للإعجاب، يُهمين على العديد من المدافعين"، مضيفًا: "إنه ليس مجرد مهاجم، بل يعرف كيف يقف على الكرة ويحافظ عليها أيضًا".

وتابع مدافع برشلونة السابق بالقول: "بنزيما وليفاندوفسكي هما أفضل مهاجمين في العالم، كريم كان يحمل ريال مدريد على ظهره بعد رحيل كريستيانو رونالدو، وكان ليفاندوفسكي رائعًا في بايرن ميونخ"، وفقا لما نقله موقع "يوروسبورت"

ورحب كارليس بويول بعودة الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف "الفريق الكتالوني"، إذ قال عن إمكانية تحقيق ذلك: "لم يفت الأوان بعد على عودة ميسي، تبقى له عام واحد في عقده، ويمكن أن تحدث أشياء كثيرة في ذلك الوقت، الأمر يعتمد عليه وعلى المدرب تشافي، لكن من المؤكد أنه سيتم الترحيب به".

يذكر أن ميسي (35 عامًا) لعب 6 مباريات مع نادي باريس سان جيرمان، في مسابقة الدوري الفرنسي، هذا الموسم، سجّل خلالها 3 أهداف وصنع 6 أهداف أخرى.