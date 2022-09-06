دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، إن فريقه لن يفوز بلقب دوري أبطال أوروبا 2023، في حال الاعتماد على المهاجم إيرلينع هالاند فقط، مُشيراً إلى ضرورة لعب الفريق بأكمله بشكل جيد.

وتحدّث غوارديولا لوسائل الإعلام، قبل انطلاق مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية، قائلاً: "إذا اعتمدنا على إيرلينع هالاند فقط لن نفوز بلقب دوري الأبطال"، مضيفاً: "لكن نأمل تحقيق ذلك، لقد جاء إلى الفريق لأنّنا أقنعناه ولم يكن لدينا مهاجمين، وشعر أنّه يستطيع اللعب معنا".

وتابع بيب غوارديولا بالقول: "لن نفوز باللقب بسبب هالاند فقط، هو لديه موهبة خاصة، ويمكنه بالتأكيد مساعدتنا في حلّ المشكلات، لكن إذ لم نلعب بشكل جيد لن نفوز".

وأكمل المدير الفني لمانشستر سيتي: "كلّ اللاعبين الذين جاءوا إلى الفريق هذا الصيف، أتوا لجعلنا أفضل، أتفهم تماماً حديث الجميع عن هالاند، لكن لدينا ستة لاعبين جدد، وأريدهم أن يستقروا في أسرع وقت ممكن".

وتألق إيرلينغ هالاند في أولى مبارياته مع "الستزن"، ويتصدر ترتيب هدّافي مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 10 أهداف وبفارق 4 أهداف عن أقرب ملاحقيه.

ويلتقي مانشستر سيتي مع إشبيلية الإسباني، مساء الثلاثاء، وعلى أرضية ملعب "رامون سانشيز بسخوان"، ضمن منافسات الجولة الأولى في دوري أبطال أوروبا 2023.