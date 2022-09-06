مبابي يكشف دور رئيس فرنسا في تجديد عقده مع باريس سان جيرمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف كيليان مبابي، لاعب نادي باريس سان جيرمان، عن دور إيمانويل ماكرون، رئيس فرنسا، في تجديد عقده مع الفريق، ورفض عرض نادي ريال مدريد الإسباني.

وجدّد مبابي عقده مع باريس سان جيرمان لثلاثة مواسم، وحتّى صيف 2025، على الرغم من أنّه كان على بُعد خطوة واحدة من الانتقال لصفوف "الميرنجي"، بصفقة مجانية، خلال الصيف الحالي.

وأوضح كيليان مبابي أن للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، دورًا حاسمًا في استمراره مع النادي الباريسي، مُشيراً إلى أنّه قد أقنعه بالبقاء وبأنّ لديه متسع من الوقت للرحيل في المستقبل.

وقال مبابي في لقاء أجراه مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية: "لم أتخيل إطلاقًا أنّني سأتحدّث مع الرئيس عن مستقبلي ومستقبل مسيرتي، إنّه أمر جنوني حقاً"، مضيفاً: "قال لي: أريدك أن تبقى، لا أريدك أن تذهب الآن، أنت مهم جداً للبلد، عندما يخبرك الرئيس بذلك فهذا مهم جدًا".

وعن رفض عرض نادي ريال مدريد وإمكانية تمثيله في المستقبل، قال كيليان مبابي: "أنت لا تعرف أبدًا ما الذي سيحدث، لم أكن هناك (ريال مدريد) من قبل، ولكن أشعر أنّه منزلي أو شيء من هذا القبيل".

ونفى مبابي أن يكون له سلطة إدارية وتأثير على قرارات نادي باريس سان جيرمان، قائلًا: "هذا ليس عملي، ولا أريد القيام به، لأنّني لست جيدًا فيه، أنا جيد في الملعب، ولكن خارج الملعب ليس دوري، هناك الكثير من الناس أفضل مني".

يشار إلى أن كيليان مبابي (23 عامًا) لعب 5 مباريات مع النادي الباريسي في مسابقة الدوري الفرنسي، هذا الموسم، سجّل خلالها 7 أهداف.