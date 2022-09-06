في دوري أبطال أوروبا.. لاعب مصاب بالسرطان يدعم فريقه من المدرجات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أظهرت لقطات مُصورة حضور العاجي سيباستيان هالر، مهاجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني، في مدرجات ملعب "سيغنال إيدونا بارك"، لتشجيع ومؤازرة فريقه في مباراته مع كوبنهاغن الدنماركي، على الرغم من معاناته من ورم سرطاني.

وفاز بوروسيا دورتموند على نظيره كوبنهاغن، بثلاثية نظيفة، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

ونشر حساب نادي بوروسيا دورتموند على "تويتر" صورة لسيباستيان هالر من المدرجات، وعلّق عليها: "انظر من هُنا"، لتُثير تفاعلًا واسعًا في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتمّ اكتشاف إصابة هالر بورم سرطاني في يوليو/ تمّوز الماضي، خلال استعداداته مع الفريق الألماني للموسم الجديد.

وكان بوروسيا دورتموند قد أعلن في وقت سابق عن غياب هالر لأشهر عدّة، وبأن الفريق سيبذل قصارى جهده لضمان حصول اللاعب على أفضل علاج ممكن.

وانضمّ سيباستيان هالر (28 عاماً) إلى صفوف بوروسيا دورتموند، هذا الصيف، قادمًا من أياكس الهولندي، لتعويض رحيل النرويجي إيرلينغ هالاند إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.