دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد إقالة مدربه الألماني، توماس توخيل، بدأ تشيلسي في رحلة البحث عن مدرب جديد للفريق، ويبدو أن المدرب الإنجليزي، غراهام بوتر، هو الخيار الأول للإدارة الأمريكية التي يقودها رجل الأعمال، تود بويلي، وسط أنباء عن أن قيمة فسخ عقده مع برايتون قد تصل إلى 18 مليون دولار أمريكي.

ونشر موقع "Bleacher Report" خبرا قال فيه إن برايتون سمح لتشيلسي بالتفاوض مع بوتر من أجل تولي تدريب الفريق، وأشار الموقع إلى أن قيمة فسخ عقد "باني مشروع برايتون الحديث" قد تصل إلى 18 مليون دولار.

ويُعتبر بوتر من أهم المدربين الإنجليز الشبان، بعد أن قاد ثورة تكتيكية في برايتون وحول الفريق إلى رقم صعب في الدوري الإنجليزي بعد صعوده لدوري الأضواء عام 2017.

ويحتل برايتون المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بعد مضي 6 جولات وحقق نتائج مميزة مثل الفوز على مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف وحيد.

ورغم أن بوتر يبدو الخيار الأول لإدارة تشيلسي إلا أن اسمي المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، ونظيره الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو، مطروحين على الطاولة حسبما نقلت عدة وسائل إعلام.

ولن يكون تشيلسي مضطرا لدفع شرط فسخ عقد إذا قرر التعاقد مع زيدان أو بوكتينيو لأنهما لا يدربان أي فريق في الوقت الراهن.

يذكر أن توخيل كان قد حقق لقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في موسمين قضاهما مع تشيلسي.