مدرب مصر السابق كيروش يتولى قيادة منتخب مشارك في كأس العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم، الأربعاء، تعيين البرتغالي كارلوس كيروش مديراً فنياً لمنتخب إيران، خلفاً للكرواتي دراغان سكوسيتش.

وسيقود كيروش منتخب إيران في نهائيات كأس العالم 2022، المقرر أن تقام في قطر بين نوفمبر/ تشرين الثاني و ديسمبر/ كانون الأول المقبلين.

ويقع المنتخب الإيراني في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات: إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية وويلز.

وعاد كارلوس كيروش إلى الإشراف على تدريب إيران، بعد مرور ما يقارب 3 سنوات ونصف على رحيله، إذ تمّت إقالته في وقت سابق، وتحديداً في بداية عام 2019.

وتولى كيروش تدريب منتخب إيران لفترة طويلة بين عامي 2011 و2019، تخللها المشاركة في مونديالي البرازيل 2014 و روسيا 2018، إلّا أن الفريق أخفق في تجاوز دور المجموعات.

وكانت آخر محطات كارلوس كيروش التدريبية، مع منتخب مصر، لفترة استمرت 7 أشهر، وتحديداً من سبتمبر/ أيلول عام 2021 وحتّى مارس/ آذار عام 2022.

وأخفق كيروش في قيادة الفراعنة إلى التأهل لكأس العالم 2022، بعد الخسارة بركلات الترجيح من أمام السنغال في الدور الفاصل من التصفيات، كما خسر من ذات المنافس في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2021.

على صعيد الأندية، درّب كارلوس كيروش (69 عاماً) سبورتينغ لشبونة البرتغالي وريال مدريد الإسباني، وعمل كمساعد للمدرب أليكس فيرغوسون في مانشستر يونايتد الإنجليزي