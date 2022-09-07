دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن نادي اتحاد جدة السعودي تعليق عقوبة مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله بعد موافقة مركز التحكيم الرياضي السعودي على ذلك، مؤكدا أن اللاعب سيكون قادرا على المشاركة مع الفريق الأول.

وقال النادي في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على تويتر، الأربعاء: "تلقى النادي اليوم خطابا من مركز التحكيم الرياضي السعودي يفيد بتعليق العقوبة الصادرة من لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم بحق لاعب الفريق الأول لكرة القدم الكابتن عبدالرزاق حمدالله".

وأضاف النادي السعودي قائلا: "وبذلك يحق للاعب المشاركة مع الفريق بدءا من المباراة القادمة"، حسب تعبيره.

وكانت اللجنة قد قررت إيقاف المهاجم المغربي لمدة 4 أشهر وأُلزم بدفع غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال سعودي في القضية التي تُعرف بـ"قضية التسجيلات"، التي عوقب بسببها حمدالله وإداري الاتحاد حامد البلوي تحت بند عقوبات "التفاوض خلافًا لأحكام لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم"، وفقا للجنة الاختراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم,

يذكر أن اتحاد جدة كان قد عوقب أيضا بالحرمان من تسجيل لاعبين لفترة انتقالات واحدة.