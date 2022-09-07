نيمار ومبابي يخطفان الأنظار بهدف.. ومغردون يصفونه بـ"الخيالي"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- خطف البرازيلي نيمار دا سيلفا وزميله الفرنسي كيليان مبابي الأنظار، خلال مباراة نادي باريس سان جيرمان ونظيره يوفنتوس، والتي انتهت بفوز الأول بنتيجة 1/2، ضمن منافسات الجولة الأولى في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2023/2022.

وكان نيمار قام بتمريرة "سحرية" إلى مبابي، الذي تسلم الكرة ووضعها في شباك "السيدة العجوز" بطريقة جميلة للغاية، ليعلنا عن أول أهداف النادي الباريسي في المباراة، وتحديدا عند الدقيقة الخامسة.

وأثار هذا الهدف تفاعلاً واسعا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ووصف بعض الجماهير الهدف بـ"الخيالي".

وقال أحد المغردين: "نيمار يتألق من جديد ويهدي مبابي تمريرة ذهبية حولها لصاروخ في مرمى يوفنتوس"، وأضاف آخر: "ما أدرى أمدح تمريرة نيمار ولا تحرك وإنهاء مبابي؟ هدف جميل جدا جدا".

وكتب مغرد: "يا ساتر تتكلم عن تمريرة نيمار ولا إنهاء مبابي أعتقد هدف الجولة حسم"، وغرد آخر: "بدأت حفلة باريس تمريرة ساحرة من نيمار وهدف خيالي من مبابي".

ويتقاسم نيمار ومبابي صدارة هدافي الدوري الفرنسي، في الموسم الجاري، برصيد 7 أهداف لكل واحد منهما، إلا أن المهاجم البرازيلي يتفوق من حيث صناعة الأهداف، إذ صنع 6 أهداف، بينما المهاجم الفرنسي لم ينجح في صناعة أي هدف حتى الآن.