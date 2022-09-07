الشارقة الإماراتي يتعاقد مع لاعب وسط برشلونة ويكشف مدة الصفقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن نادي الشارقة الإماراتي التعاقد مع لاعب الوسط البوسني لنادي برشلونة الإسباني، ميراليم بيانيتش، بصفقة انتقال حر لمدة موسمين قابلة للتمديد.

ونشر الشارقة خبرا عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قال فيه: "النجم بيانيتش ينضم لقلعة الملك... نرحب بانضمام الدولي البوسني ميراليم بيانيتش (32 عاما) إلى صفوف فريقنا قادماً من نادي برشلونة الإسباني في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لموسمين مع أفضلية التمديد".

من جانبه، أكد برشلونة عبر موقعه الرسمي فسخ عقد اللاعب البوسني بالتراضي.

وكان بيانيتش قد انتقل إلى صفوف "البلوغرانا" في صيف عام 2020 بصفقة تبادلية مع يوفنتوس شملت انتقال اللاعب البرازيلي أرتور ميلو إلى صفوف "البيانكونيري".

وقضى اللاعب البوسني الموسم الماضي معارا إلى صفوف نادي بشكتاش التركي لكنه لم يقدم الأداء المرجو منه في الدوري التركي.

وكان بيانيتش في قمة مستواه مع نادي روما الإيطالي قبل أن يُقدم مواسم مميزة مع يوفنتوس لاحقا.