دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز نادي بايرن ميونخ الألماني على إنتر ميلان الإيطالي، بهدفين دون مقابل، مساء الأربعاء، في منافسات الجولة الأولى بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2023/2022.

وجاء هدفا "البافاري" عن طريق ليروي ساني وبخطأ من مدافع الخصم، ليحقق الفريق فوزه الأول في المجموعة الثالثة، والتي وصِفت بـ"الحديدية".

وتلقى نادي ليفربول الإنجليزي خسارة "صادمة" من نادي نابولي الإيطالي، على أرض الأخير، بنتيجة 1/4، ليواصل "الريدز" معاناته في الموسم الجاري.

وخرج النجم المصري في ليفربول محمد صلاح من أرض الملعب في الدقيقة 63، ليدخل بدلا عنه دييجو جوتا، بعد أن أخفق صلاح في المساهمة تهديفيا سواء بالتسجيل أو الصناعة، وبعد مرور أكثر من ساعة لعب له في المستطيل الأخضر.

في ذات الجولة، اكتسح نادي برشلونة الإسباني نادي فيكتوريا بيلزن التشيكي، بـ5 أهداف مقابل واحد، وسط تألق لمهاجم "البلوغرانا" روبرت ليفاندوفسكي، الّذي سجل "هاتريكا".

وحقق البولندي ليفاندوفسكي رقما قياسيا، إذ أصبح ثالث هدافي مسابقة "التشامبيونزليغ"، على مر التاريخ، برصيد 89 هدفا، خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو بـ140 هدفا، والأرجنتيني ليونيل ميسي بـ125 هدفا.

وخطف نادي أتلتيكو مدريد الإسباني فوزا قاتلا من أمام نادي بورتو البرتغالي، في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة، بهدفين لواحد، فيما تغلب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي على نظيره مارسيليا الفرنسي، بهدفين نظيفين.