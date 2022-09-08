تشيلسي يعلن تعيين غراهام بوتر مدربا للفريق.. نظرة على مسيرته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي عن تعيين الإنجليزي غراهام بوتر مدربا للفريق، الخميس، بعد إقالة سلفه الألماني توماس توخيل، الأربعاء.

وأشار موقع "Bleacher report" إلى أن شرط فسخ عقد مدرب برايتون يقترب من 18 مليون دولار، وقد وافق تشيلسي على دفع المبلغ من أجل الظفر بخدمات بوتر.

وقدم المدرب الإنجليزي البالغ من العمر 47 عاما ثلاثة مواسم مميزة مع برايتون حقق معهم فيها أفضل ترتيب في تاريخ النادي الموسم الماضي حين أنهى الدوري في المركز التاسع.

وبدأ برايتون هذا الموسم بشكل مميز بعد أن نجح بحصد 13 نقطة من أصل 18 ممكنة في 6 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح برايتون بتحقيق فوز مهم على مانشستر يونايتد مطلع الموسم الحالي بهدفين نظيفين، وقدم أداء هجوميا مذهلا وكان آخر استعراض له في المباراة التي فاز فيها على ليستر سيتي برباعية.

ويمتلك بوتر خبرة تدريبية جيدة إذ نجح بالوصول مع نادي أوسترسند السويدي إلى الدوري الأوروبي بعد أن كان ينافس في دوري الدرجة الرابعة قبل أن يتولى تدريب سوانزي سيتي الويلزي عام 2018 ثم ينتقل إلى صفوف برايتون بعد ذلك بعام مقابل 3 مليون دولار.

وجاء المدرب الإنجليزي خلفا لتوخيل الذي أُقيل من تدريب النادي بعد بداية متعثرة هذا الموسم شهدت تحقيق 10 نقاط من أصل 18 ما وضعه في المركز السادس في الدوري بالإضافة إلى خسارة أولى مباريات دوري أبطال أوروبا أمام نادي دينامو زغرب.