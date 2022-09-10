دبي، الإمارات العربية المتحدة(CNN) -- أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد العربي لكرة القدم، السبت، عدداً من العقوبات الصارمة، بعد أحداث نهائي كأس العرب للناشئين 2022، بين منتخبي الجزائر والمغرب.

وتوّج منتخب الجزائر بلقب البطولة، بعد التفوّق على نظيره المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 2/4، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وشهد النهائي اشتباكات عنيفة بين لاعبي المنتخبين، بعد صافرة النهاية، ودخول المشجعين في صدامات الطرفين، لتتحول أرضية الميدان لفوضى عارمة، مما دفع قوات الأمن في الملعب إلى التدخل وفضّ الاشتباك.

وأثارت هذه الأحداث المؤسفة جدلاً واسعًا في الأوساط الإعلامية، ليقرر الاتحاد العربي اتخاذ قرارات رادعة، بحقّ بطل المسابقة ووصيفه.

إليكم القرارات الصادرة من الاتحاد العربي لكرة القدم:

1- تغريم الاتحاد الجزائري لكرة القدم بـ 120 ألف دولار أمريكي، لدخول الجمهور إلى أرضية الملعب.

2- تغريم المنتخب الجزائري 25 ألف دولار أمريكي، لمشاركة عدد من لاعبيه في الاشتباك مع لاعبي المنتخب المغربي.

3- إيقاف لاعب المنتخب الجزائري، عبدالحق بن أدير، لمدة 6 أشهر لتهجمه على حارس المنتخب المغربي.

4- تغريم المنتخب المغربي 25 ألف دولار أمريكي، لمشاركة عدد من لاعبيه في الاشتباك مع لاعبي المنتخب الجزائري.

يذكر أن لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد العربي لكرة القدم أشارت إلى أن القرارات قابلة للاستئناف، كما أنّها تؤكد رفضها التام لأيّ تجاوزات أو خروج عن الروح الرياضية، في مختلف مسابقاتها.