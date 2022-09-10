أنتوني مُشيدًا بـ كريستيانو رونالدو: الأفضل في العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أشاد البرازيلي أنتوني، لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، معتبرًا إياه أفضل لاعب في العالم.

وكان أنتوني قد خاض أولى مبارياته مع "الشياطين الحمر" في مواجهة أرسنال، الأحد الماضي، في (البريميرليغ)، ولعب بجوار رونالدو لما يقارب 30 دقيقة من زمن المباراة.

وقال أنتوني للموقع الرسمي لنادي مانشستر يونايتد: "الكلمات لا يمكن أن تصف كريستيانو رونالدو، أنّه الأفضل في العالم، في غضون أيام قليلة فقط، تعلمت الكثير منه"، مضيفاً: "لديه عقلية غير عادية، وكلما تحدّثتُ إليه، أستفيد منه كثيراً، أنا متأكد من أن لدينا هجوماً قوياً، وهو أمر واعد جداً للمستقبل".

وتابع أنتوني: "جئتُ لمساعدة زملائي في الفريق، بغض النظر عن العمر، هناك موهبة هائلة لدى كلّ اللاعبين".

وتعهد لاعب المنتخب البرازيلي بمواصلة إسعاد جماهير مانشستر يونايتد، مُشيراً إلى مهاراته: "لقد فعلتُ هذا دائمًا، ليس هنا فقط، ولكن لجميع الفرق الّتي لعبت من أجلها، إنّها إحدى مميزاتي".

وأتمّ أنتوني: "أنا أتأقلم وأعتاد على الأشياء هنا بالفعل، الترفيه هو شيء أحببته دائمًا وسأواصل القيام به".

ويمر رونالدو بمرحلة سيئة على صعيد المساهمة تهديفيًا، إذ لعب 6 مباريات مع "الشياطين الحمر" في الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الموسم، معظمها كلاعبٍ بديلٍ، لم ينجح خلالها في التسجيل أو الصناعة.

فيما تعتبر صفقة أنتوني إلى مانشستر يونايتد هي الصفقة الأغلى في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، بقيمة مالية بلغت 85 مليون جنيه إسترليني (100 مليون دولار)، وثاني أغلى صفقة في تاريخ "الشياطين الحمر"، بعد صفقة الفرنسي بول بوغبا، والّتي بلغت 117 مليون دولار، عام 2016.