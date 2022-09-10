دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- توقفت مباراة ناديي برشلونة وقادش، التي أقيمت على أرض ملعب "رامون دي كارانزا"، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة في الدوري الإسباني، بسبب حالة صحية طارئة في المدرجات.

وكانت النتيجة تُشير لتقدم برشلونة بهدفين دون مقابل، عن طريق الهولندي فرينكي دي يونغ في الدقيقة 55، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 65.

وأوقف الحكم كارلوس غراندي المباراة في الدقيقة 82، بسبب إصابة أحد المشجعين في المدرجات، إذ قام الجمهور بإطلاق الصافرات لتنبيه الحكم بإصابة المشجع، لإيقاف اللعب ومحاولة إسعافه.

وأظهرت لقطات مصورة قيام حارس نادي قادش جيرمياس ليدسما بتسليم جهاز إنعاش القلب للكادر الطبي في المدرجات، لإنقاذ حياة المشجع.

وسادت حالة من القلق والتوتر على لاعبي الفريقين، قبل توجههم لغرفة الملابس، انتظارًا لما سيتجد من أحداث، إضافة لقرار حكم المباراة ورابطة (لا ليغا).

وبعد توقف المباراة لفترة طويلة، قرر الحكم كارلوس غراندي عودة اللاعبين لأرض الملعب واستئناف المباراة.

وتمكّن برشلونة من مضاعفة النتيجة، بعد الاستئناف، إذ سجّل هدفين آخرين، عن طريق الإسباني أنسو فاتي والفرنسي عثمان ديمبلي، ليحسم "البلوغرانا" المواجهة لصالحه برباعية نظيفة.