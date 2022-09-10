دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خطف اللاعب سلمان الفرج الأنظار، خلال تتويج ناديه الهلال السعودي بلقب كأس "سوبر لوسيل"، في قطر، بعد التفوّق على نادي الزمالك المصري، بركلات الترجيح بنتيجة 1/4، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وأظهرت لقطات مصورة خلع سلمان الفرج شارة القيادة ومنحها إلى زميله، الحارس عبد الله المعيوف، حتّى يتسنى له رفع لقب "سوبر لوسيل".

وفاز عبد الله المعيوف بجائزة أفضل لاعب في النهائي، بعد أن تألق في التصدي خلال ركلات الترجيح الحاسمة، ليلعب دوراً كبيراً في حصد اللقب.

وأثارت هذه اللقطات تفاعلاً واسعاً في موقع تويتر، ونالت استحساناً من رياضيين وإعلاميين ومغرّدين.

قال نجم منتخب السعودية السابق، سامي الجابر، عبر حسابه: "ليست المرة الاولى التي يقوم بها الرائع سلمان الفرج. تقديره لزملائه الذين يتقدمونه سناً المعيوف حالياً والشلهوب سابقاً يكشف للجميع حجم الثقة الكبيرة التي يمتلكها سلمان ويكشف (شيء) من اسراره ثبات الزعيم واستقراره وعظمته هي اشياء لا تشترى".

وغرّد المعلق الرياضي المصري، بلال علام: "أنا في أي مناسبة لا أخفي حبي وعشقي واحترامي لموهبة سلمان الفرج وكذلك لأخلاقه ومواقفه الجميلة لقطة سلمان مع المعيوف تُدرس".