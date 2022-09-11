أُنس جابر تخسر نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خسرت اللاعبة التونسية أُنس جابر نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس 2022 (إحدى بطولات غراند سلام)، أمام اللاعبة البولندية إيغا شفيونتيك بمجموعتين نظيفتين.

وتفوّقت إيغا شفيونتيك، المصنفة الأولى عالمياً، على أنُس جابر، المصنفة الخامسة عالمياً، في المجموعتين بنتيجة 2/6 و6/7.

ويُعد هذا النهائي الثاني لأُنس جابر في بطولات غراند سلام، خلال العام الجاري، إذ سبق وأن وصلت لنهائي ويمبلدون، وخسرت اللقب أيضاً، من أمام الكازاخستانية إيلينا ريباكينا بمجموعتين لواحدة.

وتُعتبر أُنس جابر الملقبة بـ "وزيرة السعادة" أول لاعبة عربية وأفريقية، على مر التاريخ، تصل لنهائي بطولتي أمريكا المفتوحة وويمبلدون، في ذات العام.

وسبق لأُنس جابر (28 عاماً) وأن تُوّجت بلقب بطولة مدريد ذات الـ 1000 نقطة، ولقب بطولة برلين ذات الـ 500 نقطة، في عام 2022.