بعد أن أثارا جدلاً.. مدرب باريس سان جيرمان يعلق على علاقة نيمار ومبابي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نفى كريستوف غالتيير، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، وجود خلاف بين البرازيلي نيمار دا سيلفا وزميله الفرنسي كيليان مبابي، مُشيراً إلى ارتباطهما بعلاقة جيدة.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن نيمار غاضب من مبابي، بعد أن تجاهل الأخير التمرير له وتفضيل التسديد نحو المرمى، في إحدى الهجمات، خلال مباراة النادي الباريسي مع نظيره يوفنتوس الإيطالي، الثلاثاء الماضي، في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2023/2022.

وأثارت لقطة تجاهل كيليان مبابي التمرير لزميله نيمار دا سيلفا جدلاً واسعًا، في مواقع التواصل الاجتماعي، وزادت من التكهنات حول سوء العلاقة بين الطرفين.

وتحدّث غالتيير للصحفيين عن هذه الحادثة، قائلاً: "العلاقة بين نيمار ومبابي جيدة جدًا، هما معًا في التدريبات، وغالبًا ما يكونا معاً في عمليات الإحماء، نعم حدث موقف بينهما خلال المباراة، ولكن قد ناقشتُ الأمر مع كيليان، الّذي أعتقد بأنّه تحدّث مع نيمار بشأن ذلك"، وفقاً لموقع "Bleacher Report".

وأضاف غالتيير: "هناك ثانيتان يتعين عليك فيها اتخاذ القرار، وكان مبابي حينها يركز على التسديد، أنا مقتنع أن مبابي سيقدم تمريرات حاسمة إلى نيمار، والأخير سيمرر له أيضاً".

وأتمّ غالتيير: "لكنني لم أشعر بأيّ شيء سلبي في المباراة، فيما يتعلق بهذه الفرصة".

ويتقاسم نيمار ومبابي صدارة هدّافي الدوري الفرنسي، في الموسم الجاري، برصيد 7 أهداف لكلّ واحد منهما، إلا أن المهاجم البرازيلي يتفوّق من حيث صناعة الأهداف، إذ صنع 6 أهداف، بينما لم ينجح المهاجم الفرنسي في صناعة أيّ هدف حتّى الآن.