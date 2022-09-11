دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الأحد، تأجيل مباراة نادي رينجرز الإسكتلندي ونظيره نابولي الإيطالي، الّتي كان من المُقرر أن تلعب مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2023/2022.

وأصدر "يويفا" بيانًا رسميًا عبر موقعه الرسمي، أعلن من خلاله تأجيل مباراة رينجرز ونابولي في "التشامبيونزليغ" لمدة 24 ساعة، لتقام الأربعاء بدلاً من الثلاثاء، على أرض ملعب "إيبروكس ستاديوم"، معقل رينجرز.

وأوضح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في بيانه، أن سبب التأجيل يعود إلى القيود الشديدة المفروضة على موارد الشرطة والمسائل التنظيمية، المتعلقة بالأحداث الجارية المحيطة بالحداد الوطني على الملكة إليزابيث الثانية، الّتي توفيت الخميس الماضي، عن عمر يناهز 96 عاماً.

وبيّن "يويفا" أنه نظرًا لعدم تمكّن جمهور نابولي من السفر إلى اسكتلندا، سيتمّ حرمان جمهور رينجرز من حضور مباراة الإياب، الّتي ستقام في ملعب النادي الإيطالي، مُشيراً إلى ضرورة تقبل هذا القرار الاستثنائي وعدم السفر إلى إيطاليا.

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق، عن توقف نشاط بطولتي (البريميرليغ) ودوري الدرجة الأولى (التشامبيونشيب)، احتراماً للراحلة الملكة إليزابيث الثانية.