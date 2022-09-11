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نشر الأحد ، 11 سبتمبر / ايلول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، الأحد، ترشيح النجم المصري محمد صلاح لنيل جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، في الموسم الماضي 2022/2021، المقدمة من اتحاد شمال غرب إنجلترا لكرة القدم.

ولعب صلاح 35 مباراة مع "الريدز" في مسابقة البريميرليغ الموسم الفائت، سجّل خلالها 23 هدفًا وصنع 13 آخرين، وحصد جائزتي الحذاء الذهبي وأفضل صانع ألعاب.

وينافس صلاح 4 لاعبين آخرين على الجائزة، وهم: البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد والبلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي، والإنجليزي جوردن بيكفورد حارس إيفرتون، والإنجليزي وجوش براونهيل لاعب بيرنلي.

وسيتمّ الإعلان عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، في الموسم الماضي، خلال حفل سيقام في السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وسبق لصلاح وأن حصد هذه الجائزة، كأفضل لاعب في (البريميرليغ)، موسم 2021/2020، متفوّقاً على البرتغالي روبن دياز مدافع مانشستر سيتي، والإنجليزي لوك شاو ظهير مانشستر يونايتد.