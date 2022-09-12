دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار استبعاد عبد الله المعيوف، حارس نادي الهلال، من قائمة منتخب السعودية، جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يعتقد بعض المشجعين أنّه يستحق التواجد في صفوف الأخضر السعودي، عقب تألقه مع الهلال في الآونة الأخيرة.

وكان المدير الفني هيرفي رينارد قد أعلن عن قائمة ضمّت 26 لاعباً، استعداداً لخوض معسكر خارجي في أليكانتي الإسبانية، يمتد من يوم 17 إلى 27 سبتمبر/ أيلول الجاري، تحضيراً لبطولة كأس العالم في قطر 2022.

وشهدت قائمة المنتخب السعودي استبعاد عبد الله المعيوف، واستدعاء 4 حرّاس آخرين، وهم: محمد العويس ومحمد اليامي، ونواف العقيدي وفواز القرني.

وتألق المعيوف مع الهلال في مباريات الفريق الماضية، وقاده للتتويج بلقب كأس "سوبر لوسيل" على حساب نادي الزمالك المصري، بعد أن لعب دوراً بارزاً في التصدي لركلات الترجيح الحاسمة.

وقال عبد الله المعيوف عن قرار استبعاده عبر قناة "SSC" السعودية: "لم يحدث شيء جديد، ولن أتحدّث عن هذا الموضوع، مدرب المنتخب عنده قناعات واختيارات، إذ كنتُ موجودا في القائمة: أهلا وسهلا، إذا لم أكن موجودا فهذا قرار مدرب".

وأضاف المعيوف قائلا: "بالأخير لن أجبر نفسي أو أفرض نفسي على المدرب، المدرب يمكن له نظرة له تفكير، يعني أكثر من سبب، أنا لا أقدر أن أجبره على شيء، سواء كنتُ مع الفريق أم لا أتمنى التوفيق لهم في كأس العالم".

وكان عبد الله المعيوف قد قرر الاعتزال دولياً عام 2019، قبل مشاركة المنتخب السعودي في خليجي 24، ثمّ تراجع عن قرار اعتزال اللعب دولياً في الفترة الماضية، إلّا أن هيرفي رينارد لم يقم بعد ذلك باستدعائه للمنتخب في أيّ مناسبة سواء رسمية أو ودّية، مما أثار العديد من التساؤلات، إضافة إلى مطالبة بعض الجماهير بضرورة تواجده في مونديال قطر.

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي وقع في المجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم 2022، إلى جانب منتخبات: الأرجنتين، بولندا، المكسيك