دييغو كوستا يعود للدوري الإنجليزي الممتاز بإعلان "مُثير" يخطف الأنظار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي ولفرهامبتون الإنجليزي تعاقده مع المهاجم الإسباني دييغو كوستا، في صفقة انتقال حر، حتّى نهاية الموسم الحالي 2023/2022، قادمًا من تجربة احترافية مع نادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي.

نشر ولفرهامبتون مقطع فيديو عبر حسابه في تويتر، ظهر فيه كوستا يروض 3 ذئاب، وعلّق عليه: "يا له من دخول شرس"، في إشارة إلى إعلان انضمام اللاعب للفريق الّذي يطلق عليه لقب "الذئاب".

وانضمّ دييغو كوستا إلى "الولفز" لتعويض غياب المهاجم النمساوي ساسا كالادزيتش، الّذي تعرّض لإصابة قوية في بداية مشواره مع النادي، في منافسات (البريميرليغ).

وعاد كوستا من جديد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ سبق أن لعب لنادي تشيلسي بين عامي 2014 و2017. ومن المتوقع أن يكون ظهوره الأول مع ولفرهامبتون في مواجهة مانشستر سيتي المقبلة.

وقال دييغو كوستا عن عودته للدوري الإنجليزي الممتاز، عقب انضمامه لولفرهامبتون: "فكرة العودة أشعلت النار في داخلي"، مضيفاً: "إنّه نادي من الدرجة الأولى، مع لاعبين جيدين للغاية، ولدي فرصة للعب مرة أخرى في المسابقة، هذا كان شيئاً رئيسياً".

وتابع كوستا: "النادي قد أثر في قراري، خاصة مع العلم أنّني سأكون قادراً على التكيف بسهولة أكبر هنا، ليس فقط من الناحية الفنية وجودة اللاعبين، ولكن أيضاً من حقيقة أن الكثير من اللاعبين برتغاليين، هذا جعل انتقالي أكثر سلاسة".

من جانبه، قال رئيس نادي ولفرهامبتون جيف شي: "نحن سعداء للغاية بالترحيب بدييغو كوستا في الفريق، وعودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأكمل جيف شي: "يتمتع بخبرة كبيرة على أعلى مستوى، وسيجلب دييغو شيئاً فريداً إلى غرفة تبديل الملابس لدينا وعلى أرض الملعب، ونتطلع إلى تأثيره في الفريق هذا الموسم".

لعب كوستا (33 عامًا) 120 مباراة مع تشيلسي، سجّل خلالها 59 هدفاً وصنع 23 آخرين، وحصد رفقة الفريق لقب (البريميرليغ) في عامي 2015 و2017.

على الصعيد الدولي، لعب دييغو كوستا 24 مباراة دولية مع منتخب إسبانيا، أحرز خلالها 10 أهداف، وشارك في بطولة كأس العالم، في نسختي 2014 و2018.

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