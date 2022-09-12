في لقطة طريفة.. لاعب يوفنتوس يُطرد بعد احتفاله بهدفٍ مُلغى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عانى البولندي أركاديوش ميليك، مهاجم نادي يوفنتوس، من سوء الحظ، خلال مباراة فريقه مع نظيره ساليرنيتانا، ضمن منافسات الجولة السادسة في الدوري الإيطالي، بعد أن تمّ طرده إثر احتفاله بهدفٍ ألغي لاحقاً.

وكانت نتيجة المباراة تُشير للتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، ثمّ سجّل أركاديوش ميليك هدفاً في الوقت بدل الضائع، وتحديداً في الدقيقة 94، ليحتفل بتسجيله بخلع القميص، مما دفع الحكم ماتيو مارسينارو إلى إنذار اللاعب بالكرت الأصفر الثاني، ليتمّ طرده.

وتدخلت تقنية الـ "VAR" لتقرر إلغاء الهداف، بداعي التسلل، ليكون أركاديوش ميليك قد تلقى بطاقة حمراء "مجانية"، إضافة إلى أن فريق "السيدة العجوز" لم يتمكّن من خطف فوزاً قاتلاً، إذ انتهت المباراة بنتيجة التعادل 2/2.

وشهدت المباراة 3 حالات طرد أخرى خلال الدقائق الأخيرة، إذ تمّ إشهار البطاقة الحمراء بوجه كلّ من: لاعب يوفنتوس خوان كوادرادو ومدربه ماسيمليانو أليغري، ولاعب ساليرنيتانا فيدريكو فازيو، إثر أجواء مشتعلة بعد إلغاء الهدف.

بهذا التعادل وصل يوفنتوس إلى النقطة العاشرة في المركز السابع، في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما حلّ ساليرنيتانا في المركز العاشر برصيد 7 نقاط.