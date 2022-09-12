يورغن كلوب مُحبطاً: مباراة نابولي كانت الأسوأ لي في ليفربول

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يرى الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أن مباراة فريقه مع نابولي الإيطالي في مسابقة دوري أبطال أوروبا، كانت الأسوأ له منذ توليه مهام تدريب "الريدز" عام 2015.

وخسر ليفربول من نابولي بأربعة أهداف مقابل واحد، الأربعاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الأولى في (التشامبيونزليغ).

وتحدّث كلوب عن هذه الخسارة، في المؤتمر الصحفي لمباراة "الريدز" وأياكس الهولندي: "كانت أسوأ مباراة لعبناها منذ وجودي هنا، لقد شاهدتُ المباراة مرات عدّة، وكان عرضاً مرعباً حقيقياً"، مضيفاً: "التقينا باللاعبين وشاهدوا المباراة أيضاً، لقد عرفوا كلّ الأخطاء الّتي قمنا بها".

وتابع مدرب ليفربول: "كان لدينا بعض المباريات السيئة في السابق، لكن كان هناك لمحات إيجابية، بينما في مباراة نابولي لم يكن لدينا هذا الأمر، لذا عليك أن تفهم سبب حدوث ذلك".

وأكمل كلوب: "أعتقد أن 8 لاعبين من أصل 11 كانون أقل من مستواهم الّذين يظهرون عليه في العادة، بينما 3 لاعبين آخرين لم يكونوا في المستوى الأعلى، بل مجرد مباراة عادية لهم".

وقال: "ما يتعين علينا القيام به هو حل المشاكل الفردية، ما فعلناه منذ وجودي هنا وكلّ ما تفعله فرق كرة القدم يعتمد على خط دفاع قوي حقاً، هذا المكان الّذي يبدأ فيه كلّ شيء، كان علينا العمل به، وهذا مافعلناه".

وأضاف يورغن كلوب: "علينا إظهار رد فعل بالتأكيد، لكن هذا لا يضمن نتيجة أمام أياكس، النادي الهولندي في الواقع في وضع معاكس إلى حد كبير، مختلف تماماً، فاز في جميع مبارياته، هذا الموسم، وقام بإعادة البناء مرة أخرى".

ويستضيف ليفربول نظيره أياكس الهولندي، على أرض ملعب "آنفيلد"، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2023/2022.