دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن منتخب المغرب، الإثنين، عن قائمة الفريق لخوض معسكر خارجي في إسبانيا، خلال سبتمبر/ أيلول الجاري، تحضيرًا لبطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وشهدت القائمة دعوة 31 لاعبًا، وعودة حكيم زياش، لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، على الرغم من اعتزاله اللعب دوليًا في فبراير/ شباط الماضي، نتيجة خلافه مع البوسني وحيد خاليلوزيتش، المدير الفني السابق لأسود الأطلس.

ورفض حكيم زياش إجراء أيّ محادثات مع وحيد خاليلوزيتش، لإنهاء الخلاف بينهما، وعودته إلى الفريق.

وسبق لخاليلوزيتش أن دخل أيضًا في خلافات مع نصير مزراوي، ظهير نادي بايرن ميونخ الألماني، قبل أن يتمّ حلّ الخلاف بينهما، وعودة اللاعب مجدداً لتمثيل منتخب بلاده.

كان الاتحاد المغربي أقال خاليلوزيتش من منصبه، في أغسطس/ آب الماضي، وتعيين المدرب المحلي وليد الركراكي بدلاً عنه، وسط تكهنات من وسائل الإعلام بأنّ قرار الاستغناء عن المدرب البوسني يأتي بعد خلافاته المتكررة مع اللاعبين.

لعب حكيم زياش (28 عامًا) 40 مباراة دولية مع منتخب المغرب، ساهم خلالها بـ 27 هدفاً، ما بين التسجيل والصناعة.

يمتد معسكر منتخب أسود الأطلس في إسبانيا، لمدة 10 أيام من الشهر الجاري، يتخلله مواجهتان ودّيتان مع تشيلي والباراغواي.

وضعت القرعة منتخب المغرب في المجموعة السادسة لمنافسات كأس العالم 2022، إلى جانب منتخبات: بلجيكا، كرواتيا، كندا.