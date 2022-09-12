أول تعليق لتوخيل بعد الإقالة من تدريب تشيلسي: "أنا محطم"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصف المدرب الألماني السابق، لنادي تشيلسي الإنجليزي، توماس توخيل، نفسه بـ"المحطم" بسبب قرار إقالته من تدريب "البلوز" الأربعاء، بشكل مفاجئ وتعيين الإنجليزي غراهام بوتر خلفا له.

وقال توخيل عبر صفحته على موقع تويتر: "هذ واحد من أصعب البيانات التي كتبتها في حياتي، وهو واحد كنت أتمنى ألا أحتاج لكتابته لوقت طويل، أنا محطم لأن وقتي مع تشيلسي انتهى".

وأضاف المدرب الألماني قائلا: "شعرت في هذا النادي أنني في منزلي، مهنيًا وشخصيًا، شكرًا جزيلًا لكافة الكوادر، واللاعبين والمشجعين لجعلي أشعر بالترحيب منذ البداية".

وأردف توخيل قائلا: "سيبقى الفخر والسعادة اللذان شعرت بهما أثناء مساعدة الفريق بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا معي للأبد، لقد تشرفت بأن أكون جزءًا من تاريخ هذا النادي وستبقى ذكريات الـ19 شهرًا الماضية تحمل مكانة خاصة في قلبي للأبد"، على حد قوله.

وكان قد أعلن تشيلسي إقالة مدربه الألماني الذي حقق معه لقب دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة أمام دينامو زغرب في دور المجموعات من البطولة نفسها.

وعيّنت إدارة تود بويلي، الذي قال توخيل في مؤتمر صحفي مع بداية الموسم إنه يحاول تعليم أفراد إدارته شيئا من كرة القدم، المدرب الإنجليزي غراهام بوتر خلفًا للمدرب الألماني.