دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن نادي ريال سوسيداد إصابة لاعبه النيجيري، عمر صادق، بقطع في الرباط الصليبي، الإثنين، ما دفع رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية ومالك نادي ألميريا، تركي آل الشيخ لإعادة نشر فيديو سابق يشرح فيه سبب عدم ضم اللاعب لمباراة الهلال وألميريا في 7 أغسطس/آب الماضي.

وكتب ريال سوسيداد الذي انتقل إليه صادق قادما من ألميريا مقابل 18 مليون دولار أمريكي في 1 سبتمبر/أيلول الجاري: "لقد تم تشخيص حالة عمر صادق بقطع في الرباط الصليبي الأمامي، سيخضع اللاعب لعلاج جراحي، سنوفر المزيد من المعلومات في قادم الأيام".

من جانبه، نشر تركي آل الشيخ مقطع فيديو عبر صفحته على موقع تويتر يُظهره في استوديو تحليلي قبل مباراة الهلال وألميريا الودية ويقول عن صادق: "ما هو بجاي ولا هو بلاعب، ورانا بيعة ورزقة أخاف يجي يضيعه البليهي... قلت له لا تطب بريطانيا لا يجي... اي أنا مطلعه ببيعه حلاص"، وعند سؤاله عما إذا كان يخاف عليه من الإصابة، قال آل الشيخ مازحا: "شوف شكل البليهي"، في إشارة إلى القوة البدنية لمدافع الهلال، علي البليهي.

وكتب مالك نادي ألميريا تعليقا في تغريدته جاء فيه: "الحمدالله على كل حال... واتمنى لعمر صديق الشفاء العاجل"، على حد قوله.

يذكر أن اللاعب النيجيري انتقل إلى صفوف ألميريا قادما من نادي بارتيزان بلغراد الصربي في أكتوبر/تشرين أول من عام 2020.