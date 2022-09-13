أنشيلوتي عن إمكانية ضمّ مبابي مُجددًا: لا نفكر في أيّ شخص الآن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، إن الفريق الآن "لا يفكر بأيّ شخص آخر"، رداً على سؤال أحد الصحفيين حول إمكانية ضمّ الفرنسي كيليان مبابي مُجدداً إلى صفوف "الميرنغي" في المستقبل.

جدد مبابي عقده مع نادي سان جيرمان، لمدة 3 مواسم، خلال سوق الانتقالات الصيفية الفائتة، إلّا أن تقارير صحفية ذكرت مؤخراً أن عقد اللاعب مع النادي الباريسي يمتد لعامين فقط، أي حتى صيف 2024، وأن العام الثالث يكون باختيار كيليان إمّا بالبقاء أو الرحيل.

وتحدّث كارلو أنشيلوتي لوسائل الإعلام عن وجود فرصة أخرى لضمّ مبابي إلى الفريق، قائلاً: "أنا أستسلم، أستسلم لهذا السؤال، نحن سعداء بالمهاجمين لدينا، كريما بنزيما يُثير حماسنا كثيرًا، ولكن عندما يتألق اللاعبون الشباب يكون الأمر أكثر حماساً".

وأضاف أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ريال مدريد ولايبزيغ: "ما يفلعه فينيسيوس جونيور ورودريغو مُثير للغاية، نحن لا نفكر في أيّ شخص آخر الآن، ليس هناك شك في ذلك، نحن نركز واللاعبون كذلك".

وعن أداء فينيسيوس جونيور مع "المرينغي" في الآونة الأخيرة، قال كارلو أنشيلوتي: "إنّه لاعب رائع يظهر كلّ موهبته، هذا كلّ شيء، لديه جودة غير عادية، ومن الطبيعي أن يحاول الخصم إيقافه".

يستضيف ريال مدريد لايبزيغ الألماني، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2023/2022.