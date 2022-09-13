دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبرز الإنجليزي، عن ذهابه إلى قصر باكنغهام في لندن، يوم الجمعة الماضي، لوضع الزهور بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وأعرب كونتي عن حزنه الشديد لوفاة الملكة، وقال في المؤتمر الصحفي لمباراة "السبيرز" وسبورتينغ لشبونة: "لسوء الحظ ماتت الملكة"، وأضاف: "بصراحة يوم الخميس كنا جميعاً نشعر بالحزن لأننا نتحدث عن ملكة خدمت البلد بشكل رائع، أعتقد أننا نعيش في هذه اللحظة حزنا كبيرا في البلاد، لذا أعيش هذا الجو في لندن".

وبين مدرب توتنهام هوتسبرز أنه ذهب لقصر باكنغهام لوضع الزهور، لكنه كان مُرتديا قبعة لإخفاء نفسه، وقال: "يوم الجمعة ذهبت إلى قصر باكنغهام كشخص عادي، لأنني شخص عادي، لقد فعلت ذلك بقبعة، لأعيش هذا الوضع، لأنني أعتقد بالتأكيد أننا سنتذكر هذا لبقية حياتنا".

وأضاف كونتي: "أود أن أقدم التعازي عني وعن النادي، وعن اللاعبين إلى العائلة الملكية، ثم يجب أن تمضي كرة القدم قدما، وسنفعل ذلك، لكنني أعتقد أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز اتخذت قرارا مهما بوقف النشاط، وإظهار الاحترام لوفاة الملكة".

وتابع: "الملكة كانت تبلغ من العمر 96 عاما، وبصراحة بالنسبة لي، كان من الصعب جداً تصديق أنها ماتت، لأنك تعتقد أن الملكة كانت خالدة، أعيش هذا الوضع في لندن، في هذه اللحظة بالذات، وبالتأكيد سأبقي هذا في قلبي وفي ذهني لبقية حياتي".

ويحل نادي توتنهام هوتسبير ضيفا على نظيره سبورتينغ لشبونة البرتغالي، مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2023/2022.